نرويجي يحصد جائزة نوبل في الأدب للعام 2023

منحت الأكاديمية السويدية للعلوم جائزة نوبل في الأدب لعام 2023، يوم الخميس 5 أكتوبر، للنرويجي جون فوس عن "أعماله المسرحية والنثرية المبتكرة التي تمنح صوتا لما لا يوصف".

وكتب فوس، البالغ من العمر 64 عاما، نحو 40 مسرحية، بالإضافة إلى العديد من الروايات والشعر والمقالات وكتب الأطفال والترجمات.

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The 2023 #NobelPrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon Fosse “for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2023

وأشادت لجنة الأكاديمية بأسلوب المؤلف وأشارت إلى أنه "اليوم هو أحد الكتاب المسرحيين الأكثر تمثيلا في العالم، لكنه أيضا معروف بشكل متزايد بنثره".

وأصبح فوس معروفا كروائي في عام 1983 من خلال روايته "Raudt, svart" (أي "أحمر، أسود"). وفي السنوات الأخيرة كان هناك اهتمام كبير برواياته.

وحققت العديد من كتبه نجاحا كبيرا، والتي نشرتها Fitzcarraldo، وهي دار نشر بريطانية تضم العديد من الفائزين بجائزة نوبل، بما في ذلك الكاتبة الفرنسية آني إرنو، الحاصلة على نوبل في الأدب لعام 2022.

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وتعرض فوس لحادث خطير وهو في السابعة من عمره جعله على وشك الموت. وأثرت التجربة بشكل كبير على كتاباته في مرحلة البلوغ.

وكتب فوس الروايات والقصص القصيرة والشعر وكتب الأطفال والمقالات والمسرحيات. وترجمت أعماله إلى أكثر من أربعين لغة.

فوس هو الكاتب النرويجي الرابع الذي يحصل على جائزة الأدب، حيث سبقه كل من بيورنستيارنه بيورنسون في عام 1903، وكنوت هامسون في عام 1920 وسيغريد أوندست في عام 1928.

كما يشار إلى أن عمل فوس بعنوان: A New Name: Septology VI-VII، قد وصل إلى نهائيات جائزة البوكر الدولية في عام 2022.

وتمنح الجائزة من قبل الأكاديمية السويدية وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (نحو مليون دولار).

وتم إنشاء جوائز الإنجازات في الأدب والعلوم والسلام بناء على وصية مخترع الديناميت ورجل الأعمال السويدي ألفريد نوبل، منذ عام 1901.

المصدر: RT