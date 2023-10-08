القسام: مقاتلو كوماندوز نفذوا عملية ناجحة على شواطئ عسقلان وسيطروا على مواقع

أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، أن "5 زوارق محملة بمقاتلي الكوماندوز البحري القسامي تمكنوا من تنفيذ عملية إبرار ناجحة على شواطئ جنوب عسقلان".

وقالت في بيان نشر عبر قناتها الرسمية على "تلغرام": شاركت 5 زوارق محملة بمقاتلي الكوماندوز البحري القسامي في اللحظات الأولى من معركة طوفان الأقصى، وتمكنوا بفضل الله من تنفيذ عملية إبرار ناجحة على شواطئ جنوب عسقلان.

وأضاف البيان: "وتمكن مقاتلونا من السيطرة على عدة مناطق، وأدارت عملياتها باقتدار، وكبدت العدو خسائر فادحة في الأرواح، ولا زال عدد منهم يواصلون القتال حتى هذه اللحظات".

وفي السياق ذاته، أعلن المراسل العسكري لـ "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أن مقاتلوا النخبة في سرايا القدس يواصلون العمل رفقة "كتائب القسام" في عديد من المحاور.

وقال المراسل: "يواصل مقاتلونا في قوات النخبة رفقة إخوانهم في كتائب القسام اشتباكات متواصلة منذ أكثر من 30 ساعة في عديد المحاور ضمن ما يسمى مستوطنات غلاف غزة، ونؤكد أن العدو يقاتل من وراء الجدر ويخشى التقدم، وما نحتاجه هو دعاء أبناء شعبنا البطل المغوار".

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: RT