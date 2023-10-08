سوناك: بريطانيا ستناقش إجراءات دعم إسرائيل مع الشركاء

قال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، إن سلطات بلاده ستعمل مع الشركاء خلال الـ 24 ساعة المقبلة لتنسيق إجراءات تقديم الدعم لإسرائيل وسط تصاعد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي X: " وأعربنا عن تضامننا الكامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسنعمل مع الشركاء الدوليين لتنسيق إجراءات الدعم خلال الـ 24 ساعة القادمة".

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وأعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وعن إطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.

وشهدت المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".

ودعت وزارة الخارجية الروسية إسرائيل وفلسطين إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.

المصدر: نوفوستي