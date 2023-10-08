الجيش الإسرائيلي يعلن خروج الأمور في غلاف غزة عن السيطرة

قال الجيش الإسرائيلي في بيان فجر يوم الأحد إن الوضع في إسرائيل لا يزال خارج نطاق السيطرة الكاملة بعد هجوم حماس المباغت.

وأكد جوناثان كونريكوس، أحد المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، أن "القتال لا يزال مستمرا في جنوب إسرائيل، وما زال هناك أعضاء من حماس داخل إسرائيل".

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وأضاف أن "عدد المدنيين والعسكريين المحتجزين لدى حماس في غزة سيشكل مستقبل هذه الحرب".

وأشار المتحدث إلى أن أكثر من 3 آلاف صاروخ استهدفت إسرائيل يوم السبت، موضحا أن القبة الحديدية تصدت للكثير من الهجمات الصاروخية.

وشدد جوناثان كونريكوس على أن الأولوية الآن هي إعادة الوضع لطبيعته جنوب إسرائيل، ثم حصر أعداد الإسرائيليين من المدنيين والجنود، ثم إغلاق الحدود ومنع الهجمات المستقبلية.

وأفاد بأن الهجوم الإسرائيلي على مواقع حماس العسكرية في غزة هو الرد على ما قامت به الحركة، مضيفا أن هذه الحرب ستكون "طويلة وصعبة".

واختتم حديثه قائلا "غدا سيكون يوما صعبا لأن أسماء الضحايا ستعرف بشكل أكبر.. ستدفع حماس ثمنا لم تدفعه من قبل، على أمل أن ندمرها في النهاية".

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جدير بالذكر أن "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس أطلقت فجر السبت 7 أكتوبر 2023 عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة.

وفي ساعات المعركة الأولى نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

واعترفت القوات الإسرائيلية بسقوط قتلى في صفوفها بالإضافة إلى وقوع أسرى إسرائيليين بيد حماس دون تحديد عددهم.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة، وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مساء السبت أن حصيلة القتلى الفلسطينيين في القطاع بلغت 232 قتيلا وحوالي 1700 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

المصدر: RT + وكالات



