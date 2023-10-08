الجيش الإسرائيلي: غدا سيكون يوما صعبا للإسرائيليين

قال الجيش الإسرائيلي إن يوم الأحد سيكون يوما صعبا للإسرائيليين مع إعلان أعداد وأسماء قتلى عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه وبعد تقييم الوضع تقرر إعلان قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة.

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وأفاد بأن الدخول إلى هذه المنطقة ممنوع تماما، طالبا من الجمهور التحلي باليقظة وتجنب الدخول إلى المنطقة.

وجاء إعلان الجيش عقب تصريحات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أشار من خلالها إلى أن القوات الإسرائيلية دمر معظم القوات التي توغلت في المستوطنات.

وقال نتنياهو إنه تم انتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية الإسرائيلية والقضاء على جزء كبير من قوات "حماس" المتواجدة في المستوطنات الإسرائيلية.

وصرح بأن مجلس الوزراء وافق على قرارات لتدمير القدرات العسكرية لحماس والجهاد.

جدير بالذكر أن "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس أطلقت فجر السبت 7 أكتوبر 2023 عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة.

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وفي ساعات المعركة الأولى نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

واعترفت القوات الإسرائيلية بسقوط قتلى في صفوفها بالإضافة إلى وقوع أسرى إسرائيليين بيد حماس دون تحديد عددهم.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة، وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مساء السبت أن حصيلة القتلى الفلسطينيين في القطاع بلغت 232 قتيلا وحوالي 1700 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية