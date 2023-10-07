استخباراتي أمريكي يؤكد أن أوكرانيا غير قادرة على تحقيق أهداف الهجوم المضاد

أكد المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الجيش الأوكراني لن يتمكن من تحقيق أهداف الهجوم المضاد والوصول إلى بحر آزوف.

وقال المحلل: "تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة، وتقوم روسيا بتدمير منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية بشكل فعال للغاية. وبدون هذه الوسائل، لن يكون لدى الجيش الأوكراني القدرة على القيام بعمليات هجومية عالية الجودة. وقد رأينا ذلك في الهجوم المضاد. لن يتمكنوا من الوصول إلى بحر آزوف".

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وأشار إلى أنه بعد هزيمة أوكرانيا، سيبدأ بعض أعضاء "الناتو" في طرح العديد من الأسئلة المحرجة على القادة الغربيين.

وأكد أن الولايات المتحدة أرادت بكل قوتها أن تجعل روسيا عدوا من أجل توحيد الدول الأوروبية حولها.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أوكرانيين وغربيين أن "الخسائر الناجمة عن الهجوم الأوكراني المضاد كانت كبيرة ومبكرة، حيث فقدت كييف ما يقرب من خمس معدات الناتو المقدمة من أجل العملية".

المصدر: نوفوستي