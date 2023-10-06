ليست في صالح "المهاجرين" عبر البحر.. ألمانيا توقف تمويل منظمات الإنقاذ البحري

أعلنت حكومة ألمانيا عزمها وقف تمويل منظمات الإنقاذ الخيرية في "الأبيض المتوسط" بعد أن انتقدتها إيطاليا بهذا الخصوص وذكرت "بيلد" تخصيص مليوني يورو في 2023 دون ذكرها في ميزانية 2024.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية نقلا عن مصادر في لجنة الميزانية بالبرلمان الألماني أن عدم ذكر أي مخصّصات في ميزانية 2024 "لم يكن سهوا"، وأشارت إلى أن المستشارية ووزارة الخارجية تؤيدان إلغاء التمويل.

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يشار إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، كانت قد كتبت مؤخرا رسالة شكوى إلى المستشار الألماني أولاف شولتس للتعبير عن "دهشتها" من تمويل برلين للجمعيات الخيرية التي تساعد المهاجرين غير النظاميين على الوصول إلى بلادها.

وردا على سؤال بشأن الرسالة، أكدت برلين أنها تقدم ما بين 400 ألف يورو و800 ألف يورو لمشروعين يتعلقان بالمهاجرين.

وفي مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي بعد محادثات مع نظيرها الإيطالي، دافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن دعم برلين لمهام الإنقاذ. وقالت إن "متطوعي الإنقاذ البحري يؤدون مهمة منقذة للأرواح في البحر الأبيض المتوسط".

إلا أن المستشار شولتس تبنّى نبرة مختلفة الجمعة خلال قمة الاتحاد الأوروبي في غرناطة. وقال في مؤتمر صحفي إن البرلمان هو من أقرها وليس الحكومة.

المصدر: أ ف ب