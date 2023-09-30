شولتس يتشكى من كبر أعداد اللاجئين في ألمانيا

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن عددا كبيرا جدا من المهاجرين يتدفقون إلى ألمانيا، مؤكدا الحاجة الماسة للسيطرة على حدود الدولة.

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وقال شولتس في حديث للمجموعة الإعلامية الألمانية RND: "لا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو، هناك أكثر من 70% من اللاجئين الذين وصلوا إلى ألمانيا لم يتم تسجيلهم قبل الآن، بالرغم من أن جميعهم تقريبا كانوا في إحدى دول الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "ولهذا السبب تدعم ألمانيا حماية الحدود الخارجية لأوروبا وخطط الاتحاد الأوروبي لتسجيل اللاجئين في البلدان التي يصلون إليها".

وأشار شولتس إلى أن ألمانيا اتخذت إجراءات إضافية لحماية حدودها مع النمسا، وتوصلت أيضا إلى اتفاقات بشأن مراقبة الحدود المشتركة مع سويسرا وجمهورية التشيك.

وشدد على أنه يتوجب على بولندا، بحسب قوله، أن تضمن عدم بيع تأشيرات عمل في بعثاتها الدبلوماسية وأن لا ينتهي المطاف بالمهاجرين في ألمانيا.

وأضاف "لهذا السبب قمنا بتشديد الرقابة على الحدود مع بولندا".

وخلص إلى أنه إذا تم رفض طلب اللجوء الوارد من المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا، فسيتعين عليهم مغادرة البلاد.

وأعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر يوم الجمعة أن برلين ستدرس فكرة إنشاء نقاط تفتيش حدودية ثابتة لاحتواء الهجرة غير الشرعية التي تمر عبر بولندا وجمهورية التشيك.

المصدر: نوفوستي