ألمانيا تدرس إنشاء نقاط تفتيش حدودية مع بولندا والتشيك لاحتواء الهجرة غير الشرعية

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، الجمعة، أن برلين ستدرس فكرة إنشاء نقاط تفتيش حدودية ثابتة لاحتواء الهجرة غير الشرعية التي تمر عبر بولندا وجمهورية التشيك.

وقالت فيزر لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية، إن نقاط التفتيش هذه يمكن أن تشكل وسيلة لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين بطريقة أكثر قوة".

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وأشارت وزيرة الداخلية إلى أن ألمانيا سبق لها أن عززت وجود شرطتها على طول الحدود مع البلدين المجاورين لاحتواء تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وفصلت فيزر بين طالبي اللجوء بشكل قانوني والمهاجرين غير الشرعيين، حيث شددت على أنه إذا تقدم شخص بطلب لجوء على الحدود فيجب فحص الطلب في ألمانيا وهذا التزام قانوني واضح.

وأوضحت أن تطبيق ضوابط أكثر صرامة لا يعني أنه لن يكون هناك مزيد من الوافدين من طالبي اللجوء.

وسلطت الوزيرة الضوء على أهمية "حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي" وهو ما يمكن ضمانه من خلال نظام لجوء مشترك.

من جهته قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال زيارة لصقلية الإيطالية حيث تصل أعداد كبيرة من المهاجرين عبر المتوسط، إن ألمانيا تواجه حركة "هجرة كثيفة".

جدير بالذكر أن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية شهدت حالة من التوتر مع تدفق آلاف المهاجرين من إفريقيا عبر مياه البحر الأبيض المتوسط.

المصدر: أ ف ب