لبنان.. إنقاذ 125 سوريا ولبنانيا واحدا بعد تعطل مركب هجرة غير شرعي قبالة طرابلس (صورة)

أنقذت مراكب القوات البحرية في الجيش اللبناني 125 شخصا كانوا على متن مركب للمهاجرين غير الشرعيين وذلك مقابل شواطىء مدينة الميناء في طرابلس بالقرب من جزر النخيل.

وتعاملت القوات البحرية في الجيش اللبناني مع أحد المراكب إثر تعطل محركه عصر اليوم الجمعة، بعد انطلاقه من شاطىء العبدة.

الوكالة الوطنية للإعلام

وتوجّه ركاب المركب بالاستغاثة للبحرية اللبنانية التي توجهت عناصرها على الفور وأنقذتهم جميعا، وهم من الجنسية السورية، ومعهم لبناني واحد.

وتم سحب المركب والركاب إلى مرفأ طرابلس وقدمت إليهم الإسعافات الأولية.

إقرأ المزيد

بدوره، تحدث وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حميّة، وشكر عناصر الجيش والقوات البحرية على سرعتها وإنقاذها الركاب، وأعطى التوجيهات إلى مدير المرفأ لتقديم كل المساعدات إلى الركاب والتسهيلات للقوات البحرية في الجيش.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل أيام قليلة فقط، أعلنت السلطات الأمنية اللبنانية توقيف سوريين قاما بتهريب مئات الأشخاص من جنسيّات مختلفة عبر ليبيا إلى إيطاليا واليونان، مشيرة إلى استمرار ملاحقة شريكين لهما في الخارج.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام