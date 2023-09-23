الجيش اللبناني ينقذ مهاجرين أثناء تعرض زورقهم للغرق قبالة شواطئ لبنان

أنقذ الجيش اللبناني اليوم السبت، عددا من المهاجرين غير الشرعيين مقابل شاطىء مدينة شكا شمال البلاد، أثناء تعرض زورقهم للغرق.

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وقالت قيادة الجيش في بيان إن "دورية من القوات البحرية في الجيش اللبناني تمكنت بمؤازرة الدفاع المدني اللبناني، من إنقاذ 27 مهاجرا غير شرعيا كانوا على متن أحد الزوارق المطاطية أثناء تعرضه للغرق مقابل شاطىء شكا".

وحذرت قيادة الجيش من مغبة الهجرة غير الشرعية كونها تعرض حياة المهاجرين للخطر الداهم، بالإضافة إلى الملاحقة القانونية أمام المراجع المختصة، مؤكدة أن وحداتها العسكرية مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها".

وتتكرر محاولات العبور غير الشرعي عبر الشواطئ اللبنانية، لكن الجيش اللبناني يبذل جهودا حثيثة من أجل منع هذه الظاهرة، التي تسبب غالبا بكوارث إنسانية.

وشهد لبنان في أبريل من العام الماضي مأساة بعدما غرق زورق يقل قرابة 80 مهاجرا غير شرعي من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية قبالة شواطئ طرابلس.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام