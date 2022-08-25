الجيش اللبناني يعلن العثور على "زورق الموت" الغارق قبالة طرابلس (صور)

أعلن الجيش اللبناني العثور على المركب الذي غرق في أبريل الماضي وعلى متنه نحو 80 شخصا، كانوا يحاولون الهجرة إلى أوروبا.

وأوضح الجيش عبر "تويتر" أنه تم العثور على المركب الغارق قبالة سواحل طرابلس، وذلك على عمق 459 مترا، ومسافة 130 مترا من موقع الغرق الذي حددته القوات البحرية.

ونشر الجيش صورا تظهر المركب الغارق وهو لا يزال قطعة واحدة.

عثر طاقم الغواصة على المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس، وذلك على عمق ٤٥٩ متراً ومسافة ١٣٠ متراً من موقع الغرق الذي حددته القوات البحرية. ٢/١#الجيش_اللبناني#LebaneseArmypic.twitter.com/spLIYCZxwW — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 25, 2022

وكانت البحرية اللبنانية تمكنت أمس من إنزال غواصة استقدمت لانتشال المركب بعد صعوبات لها علاقة بسرعة الهواء وارتفاع الأمواج، واستطاعت الغواصة العثور على قطعتي ثياب مهترئتين فتم انتشالهما.

وغرق المركب، الذي كان على متنه نحو 80 شخصا، بعد ارتطامه بخافرة للقوات البحرية اللبنانية أثناء المطاردة، بينهم عائلات بأكملها قبالة سواحل لبنان في أبريل الماضي، خلال محاولتهم الهجرة نحو أوروبا.

وتم إنقاذ 47 منهم فيما لا يزال نحو 33 شخصا في عداد المفقودين.

الجيش اللبناني ـ (تويتر)

المصدر: "سبوتنيك"