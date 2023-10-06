رئيسة دولة تزعم إحباط مخطط خطير كان يعده بريغوجين وفريقه بخصوص بلادها

زعمت رئيسة مولدوفا مايا ساندو أن أجهزتها الأمنية تمكنت من إحباط "الانقلاب" الذي تزعم أن "فريق يفغيني بريغوجين" خطط لتنفيذه في مولدوفا، وأن لديها معلومات عن الخطة دون ذكرها تفاصيل.

وقالت ساندو في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" إنه "بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، كانت هناك خطّة أعدها فريق (بريغوجين)"، دون تقديم تفاصيل أو أدلة.

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ولفتت في مقابلتها إلى أنّهم "أرادوا إثارة احتجاجات مناهضة للحكومة (في مولدوفا)".

يُشار إلى أنه في مايو الماضي، زعمت ساندو أن موسكو حاولت في الربيع "الإطاحة" بالحكومة الموالية لأوروبا في إقليم تشيسيناو وإحضار القوات الموالية لروسيا إلى السلطة، على حد وصفها.

من جهتها، نفت الخارجية الروسية تصريحات ساندو بأن الجانب الروسي لديه خطة لـ"زعزعة استقرار الوضع" في مولدوفا.

وبحسب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فإن الغرب يعتبر مولدوفا بمثابة "أوكرانيا التالية".

إلى ذلك، شدّدت موسكو على أن عاصمة مولدوفا تشيسيناو لا تبدي أي استعداد للحوار مع موسكو، واختارت إثارة الهستيريا المناهضة لروسيا.

ومن المعروف أن بريغوجين لقي - في أغسطس الماضي - حتفه في تحطم طائرة خاصة كانت تقله مع 9 أشخاص آخرين بينهم طاقم الطائرة، في مقاطعة تفير قرب العاصمة موسكو.

المصدر: RT