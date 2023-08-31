بريغوجين من إفريقيا: لمن يسأل عن وجودي ودخلي وحياتي الجنسية فكل شيء على مايرام (فيديو)

انتشر تسجيل مصور لرئيس مجموعة ""فاغنر" العسكرية، يفغيني بريغوجين، وهو يتوجه بكلمة إلى متابعيه قبل أيام من مصرعه إثر تحطم الطائرة التي كان على متنها.

وقال بريغوجين: "إلى الذين يهتمون بحياتي، ويتساءلون إن كنت على قيد الحياة أو لا، وكيف هي أحوالي، الآن عطلة ونحن في النصف الثاني من أغسطس، أتواجد في إفريقيا، إلى الذين يحبون مناقشة خصوصياتي، فإن أموالي وأعمالي وحياتي الجنسية كلها على ما يرام".

ويُرجح أن هذه اللقطات تم التقاطها في الفترة من 19 إلى 20 أغسطس أي قبل أيام قليلة من وفاته.

هذا وقد أعلنت لجنة التحقيق الروسية الأحد الماضي، أنه بناء على نتائج الفحوصات، تم تحديد هويات جميع الأشخاص العشرة الذين قتلوا في كارثة جوية وقعت بمقاطعة تفير شمال موسكو الأربعاء الماضي.

وقد تم التأكد من أن مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، والرجل الثاني في مجموعة "فاغنر" قد لقيا مصرعهما في حادث تحطم التي التي كانت تقلهما.

المصدر: وكالات