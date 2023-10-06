الكرملين: لا توجد استنتاجات نهائية حول أسباب تحطم طائرة بريغوجين

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه لم يتم التوصل بعد إلى استنتاجات نهائية حول أسباب تحطم طائرة يفغيني بريجوجين.

وأشار ممثل الكرملين، إلى ضرورة انتظار تقرير حول نتائج التحقيق، وأما الشظايا الموجودة في أجساد الضحايا التي تحدث عنها الرئيس فلاديمير بوتين، فهي من الحقائق التي تم إثباتها.

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وكان الرئيس بوتين، قد قال في كلمة أمام منتدى "فالداي" الدولي في مدينة سوتشي الروسية: "أبلغني رئيس لجنة التحقيق قبل بضعة أيام بأنه تم العثور على شظايا قنابل يدوية في جثث ضحايا الكارثة الجوية".

وأشار بوتين إلى أنه لم يكن هناك أي تأثير خارجي على الطائرة.

وأضاف بيسكوف: "لم يكن هذا التقرير النهائي. الرئيس بوتين قال إنه يجب دراسة الموضوع بدقة. هذا الكلام ليس نهائيا بعد. ومن الحقائق المثبتة حتى الآن (وجود شظايا قنبلة يدوية في أجساد الضحايا)".

وردا على سؤال إضافي من الصحفي حول ما حدث بالفعل في ذلك اليوم وما إذا كان من الممكن بالفعل معرفة التفاصيل، أجاب بيسكوف بأن ذلك ليس ممكنا بعد. وقال بيسكوف: "أخبرناكم للتو أنه لم يتم التوصل بعد إلى أي استنتاجات نهائية أو تقرير نهائي من المحققين".

ووفقا له، لا يمكن توقع أي تصريحات رسمية إلا بعد الانتهاء من التحقيق.

ولقي بريغوجين، في أغسطس الماضي، حتفه في تحطم طائرة خاصة كانت تقله مع 9 أشخاص آخرين بينهم طاقم الطائرة، في مقاطعة تفير قرب موسكو.

المصدر: نوفوستي