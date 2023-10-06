 
مباشر

مشاهد تكشف للمرة الأولى عن العمليات الجوية التركية شمال سوريا الليلة الماضية

أخبار العالم

مشاهد تكشف للمرة الأولى عن العمليات الجوية التركية شمال سوريا الليلة الماضية
twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w67x

نشرت وزارة الدفاع التركية الجمعة، مشاهد تظهر تدمير مقاتلاتها أهدافا لمسلحين أكراد شمال سوريا.

إقرأ المزيد
وفاة عنصر شرطة أصيب بهجوم على قاعدة عسكرية تركية شمال سوريا
وفاة عنصر شرطة أصيب بهجوم على قاعدة عسكرية تركية شمال سوريا

وقالت وزارة الدفاع التركية، عبر منصة "إكس"، إن طياريها دمروا الليلة الماضية أهدافا لتنظيم بي كي كي/ واي بي جي (حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في مناطق تل رفعت والجزيرة وديريك شمال سوريا.

وتضمنت المشاهد لحظات ضرب الطيران أهدافا كآبار نفط ومخابئ ومستودعات ذخيرة تابعة للتنظيم الكردي، الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.

وكانت أنقرة كثفت هجماتها أمس شمال سوريا، وأعلنت عن تدمير 30 هدفا ضمنها بئر نفط ومنشأة تخزين يستخدمها تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي".

وأكدت وزارة الدفاع التركية في بيان أنه تم خلال العمليات اتخاذ كافة الاحتياطات لمنع تعرض المدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئية للأذى".

وكانت القوات التركية في سوريا تعرضت أمس لهجوم في منطقة دابق، أدى إلى مقتل عنصر أمن وجرح 5 آخرين.

المصدر: الأناضول+ RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا