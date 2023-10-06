مشاهد تكشف للمرة الأولى عن العمليات الجوية التركية شمال سوريا الليلة الماضية

نشرت وزارة الدفاع التركية الجمعة، مشاهد تظهر تدمير مقاتلاتها أهدافا لمسلحين أكراد شمال سوريا.

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وقالت وزارة الدفاع التركية، عبر منصة "إكس"، إن طياريها دمروا الليلة الماضية أهدافا لتنظيم بي كي كي/ واي بي جي (حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في مناطق تل رفعت والجزيرة وديريك شمال سوريا.

وتضمنت المشاهد لحظات ضرب الطيران أهدافا كآبار نفط ومخابئ ومستودعات ذخيرة تابعة للتنظيم الكردي، الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.

Tam isabet!🇹🇷



Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler dün gece kahraman pilotlarımız tarafından işte böyle imha edildi.#MilliSavunmaBakanlığıpic.twitter.com/gY29YdcS9N — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 6, 2023

Dün gece Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Dabık üs bölgemize gerçekleştirilen terörist saldırısına Mehmetçiklerimiz tarafından güçlü şekilde karşılık verildi.



Bölgedeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle… pic.twitter.com/GSjgiaQtQf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 6, 2023

وكانت أنقرة كثفت هجماتها أمس شمال سوريا، وأعلنت عن تدمير 30 هدفا ضمنها بئر نفط ومنشأة تخزين يستخدمها تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي".

وأكدت وزارة الدفاع التركية في بيان أنه تم خلال العمليات اتخاذ كافة الاحتياطات لمنع تعرض المدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئية للأذى".

وكانت القوات التركية في سوريا تعرضت أمس لهجوم في منطقة دابق، أدى إلى مقتل عنصر أمن وجرح 5 آخرين.

المصدر: الأناضول+ RT