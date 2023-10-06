وفاة عنصر شرطة أصيب بهجوم على قاعدة عسكرية تركية شمال سوريا

أعلنت السلطات التركية، الجمعة، وفاة عنصر شرطة متأثرا بجروح بالغة أصيب بها جراء الهجوم الذي استهدف أمس قاعدة تركية في شمال سوريا.

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يأتي ذلك، عقب إعلان السلطات مساء الخميس أن 6 عناصر أمن أتراك، 4 من القوات الخاصة للشرطة و2 من قوات المدفعية، أصيبوا في هجوم بشمال سوريا.

وأفاد مكتب والي غازي عنتاب جنوب تركيا اليوم، بمقتل أحد المصابين وهو عنصر شرطة.

وكان مراسلنا أفاد بأنه تم نقل المصابين لمستشفيات غازي عنتاب وكيليس التركيتين الحدوديتين مع سوريا، وأن اثنين من المصابين حالتهما خطرة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية فجر الجمعة شن عملية جوية شمال سوريا استهدفت مناطق تل رفعت وجيزري وديريك.

وقالت الدفاع التركية إنه تم تدمير 30 هدفا تابعا لـ"وحدات حماية الشعب - حزب العمال الكردستاني" في هذه العملية الجوية.

جدير بالذكر أن الرئاسة التركية قدمت مذكرة إلى البرلمان تطلب فيها تمديد عمل وبقاء الجيش التركي، في كل من سوريا والعراق، لمدة عامين إضافيين.

وقال مراسلنا إن المذكرة ستناقش ويتم التصويت عليها بالأيام القادمة، ومن المرجح يوم الثلاثاء المقبل.

المصدر: RT