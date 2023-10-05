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مراسل RT في تركيا: إصابة 4 أفراد أمن و2 من قوات المدفعية في هجوم بشمال سوريا

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مراسل RT في تركيا: إصابة 4 أفراد أمن و2 من قوات المدفعية في هجوم بشمال سوريا
AFP
عناصر من القوات التركية في سوريا - أرشيف -
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أفادت السلطات التركية مساء الخميس بأن 6 عناصر أمن أتراك (4 من القوات الخاصة للشرطة و2 من قوات المدفعية) أصيبوا في هجوم بشمال سوريا.

وقال مراسل RT في تركيا إنه تم نقل المصابين لمستشفيات غازي عنتاب وكيليس التركيتين الحدوديتين مع سوريا.

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وأشار المراسل إلى أن اثنين من المصابين حالتهما خطرة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية فجر الجمعة شن عملية جوية شمال سوريا استهدفت مناطق تل رفعت وجيزري وديريك.

وقالت الدفاع التركية إنه تم تدمير 30 هدفا تابعا لـ"وحدات حماية الشعب - حزب العمال الكردستاني" في هذه العملية الجوية بالشمال السوري.

وأكدت الوزارة أن العملية الجوية بالشمال السوري تمت عند الساعة 23.00 ليلا بالتوقيت المحلي، واستهدفت مواقع للمنظمات الإرهابية الموجودة في المناطق الثلاث.

وأفادت في بيانها بأنه تم القضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية في العملية الجوية.

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وشددت الدفاع على أن العمليات العسكرية التركية ستتواصل حتى القضاء على آخر إرهابي.

جدير بالذكر أن الرئاسة التركية قدمت مذكرة إلى البرلمان تطلب فيها تمديد عمل وبقاء الجيش التركي، في كل من سوريا والعراق، لمدة عامين إضافيين.

وقال مراسلنا إن المذكرة ستناقش ويتم التصويت عليها بالأيام القادمة، ومن المرجح يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أنه في العادة يتم التمديد لمدة عام.

ويأتي ذلك، بينما أعلنت وزارة الدفاع التركية أن خيار "عملية عسكرية تركية برية" جديدة شمال العراق، هو من ضمن الخيارات المطروحة والقائمة، ولكنه "ليس الخيار الوحيد".

المصدر: RT

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