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مراسل RT: الدفاع التركية تعلن شنها عملية جوية في الشمال السوري

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مراسل RT: الدفاع التركية تعلن شنها عملية جوية في الشمال السوري
Legion-Media
الطيران الحربي التركي
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أعلنت وزارة الدفاع التركية فجر الجمعة، شن عملية جوية شمال سوريا استهدفت مناطق تل رفعت وجيزري وديريك.

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وقالت الدفاع التركية إنه تم تدمير 30 هدفا تابعا لـ"وحدات حماية الشعب - حزب العمال الكردستاني" في هذه العملية الجوية بالشمال السوري.

وأكدت الوزارة أن العملية الجوية بالشمال السوري تمت عند الساعة 23.00 ليلا بالتوقيت المحلي، واستهدفت مواقع للمنظمات الإرهابية الموجودة في المناطق الثلاث.

وأفادت في بيانها بأنه تم القضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية في العملية الجوية.

وشددت الدفاع على أن العمليات العسكرية التركية ستتواصل حتى القضاء على آخر إرهابي.

مراسل RT: الدفاع التركية تعلن شنها عملية جوية في الشمال السوري

المصدر: RT

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