اتصالات تركية-أمريكية لمنع تعريض "العناصر الصديقة" للخطر في سوريا

جدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره التركي يشار غولر، الخميس، التزام الولايات المتحدة بالعمل مع تركيا لهزيمة داعش وضمان أمن المنطقة واستقرارها.

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وقال أوستن في منشور عبر منصة "إكس" إنه "اتصل اليوم بوزير الدفاع التركي يشار غولر، وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بالأمن القومي والدفاع، وأكد مجددا التزام الولايات المتحدة بمواصلة العمل معا لهزيمة داعش وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة".

I called Turkish Minister of National Defense Yasar Guler (@tcsavunma) today to discuss national security and defense-related matters of mutual interest. I reiterated U.S. commitment to continue working together to defeat ISIS and ensure security and stability in the region.… — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 5, 2023

بدورها، أشارت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إلى أن الاتصال تناول التطورات الأخيرة في سوريا، وأكد غولر خلال الاتصال استعداد تركيا للمكافحة المشتركة مع الولايات المتحدة ضد "داعش".

وشدد الجانبان على أهمية التنسيق الوثيق بين القوات التركية والأمريكية خلال أنشطتها في المنطقة.

يأتي ذلك، تزامنا مع تكثيف الجيش التركي عملياته ضد المسلحين الأكراد في سوريا، فقد أعلنت وزارة الدفاع التركية، هذه الليلة تدمير 30 هدفا ضمنها بئر نفط ومنشأة تخزين ومغارات ومخابئ وملاجئ ومستودعات يستخدمها تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" (حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية)، التي تصنفها أنقرة إرهابية، شمال سوريا.

وأفاد بيان الوزارة أن "القوات التركية نفذت عمليات جوية في 5 أكتوبر الجاري في مناطق تل رفعت والجزيرة ودريك شمال سوريا بما يتماشى مع حقها المشروع بالدفاع عن النفس".

وأكد البيان أنه تم خلال العمليات اتخاذ كافة الاحتياطات لمنع تعرض المدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئية للأذى".

وكان مسؤول أمريكي أفاد وكالة "أسوشيتد برس"، بأن الجيش الأمريكي أسقط الخميس طائرة مسيرة تركية بعدما اقتربت كثيرا من قواته في الحسكة شمال شرقي سوريا، مشيرا إلى أن المسيرة كانت تحلق بطريقة "غير آمنة" و"غير متزامنة".

جدير بالذكر أن للولايات المتحدة نحو 900 جندي في سوريا بذريعة تقديم المساعدة في القضاء على تنظيم "داعش".

المصدر: RT+ الأناضول