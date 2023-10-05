"أسوشيتد برس": الجيش الأمريكي أسقط طائرة مسيرة تركية اقتربت كثيرا من قواته في سوريا

قال مسؤول أمريكي لوكالة "أسوشيتد برس" إن الجيش الأمريكي أسقط يوم الخميس طائرة مسيرة تركية بعد أن اقتربت كثيرا من قواته في الحسكة شمال شرقي سوريا.

وصرح المسؤول الأمريكي الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة الحادث قبل الإعلان عنه رسميا، بأن الطائرة المسيرة كانت تحلق بطريقة "غير آمنة" و"غير متزامنة".

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وذكرت الوكالة أن الجيشين الأمريكي والتركي عادة ما يعملان بالتنسيق الوثيق في إجراء المناورات الجوية.

جدير بالذكر أن للولايات المتحدة نحو 900 جندي في سوريا بذريعة تقديم المساعدة في القضاء على تنظيم "داعش"

هذا، وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي عقب غارات جوية مكثفة الأربعاء شنتها تركيا على العراق وسوريا ضد أهداف لمسلحين أكراد إثر هجوم انتحاري استهدف وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة يوم الأحد.

وفي مؤتمر صحفي بعد الهجوم، صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن مسؤولي الاستخبارات الأتراك حددوا أن المهاجمين الاثنين وصلا من سوريا وتدربا هناك.

وأضاف أن تركيا ستستهدف الآن منشآت في سوريا والعراق لحزب "العمال الكردستاني" أو جماعة مسلحة كردية على صلة به في سوريا تعرف باسم "وحدات حماية الشعب".

المصدر: أ ب