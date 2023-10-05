نائبة أوكرانية تلوح بنفاد الذخيرة من جعبة قوات كييف عند توقف الدعم الأمريكي

لوّحت النائبة في برلمان أوكرانيا ألكسندرا أوستينوفا بدنو موعد نفاد مخزون الأسلحة في مستودعات قوات كييف، وذلك في حال لم تقم واشنطن بإقرار حزمة جديدة من المساعدات العسكرية.

وأعلنت رئيسة لجنة البرلمان الأوكراني الخاصة بمراقبة إمدادات الأسلحة والمساعدات الأخرى ألكسندرا أوستينوفا، أن أوكرانيا لديها مخزون من الأسلحة يكفيها لمدة شهر واحد ونصف الشهر كحد أقصى، وذلك في حال لم توافق الولايات المتحدة على حزم مساعدات عسكرية جديدة.

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وأشارت أوستينوفا على هواء التلفزيون الوطني إلى أنّ كييف تنفق حوالي 3 مليارات دولار شهريا على الأسلحة.

وأضافت: "يوجد الآن حوالي 5 مليارات دولار من الاحتياطيات التي يمكن استخدامها لشراء الأسلحة من الولايات المتحدة"، ومع ذلك، بحسب قولها "لا يمكن استخدام هذه الأموال لشراء أسلحة من موردين من أوروبا".

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن النائبة أوستينوفا تعتبر المشكلة الرئيسية تتمثل في عدم وجود إيرادات مباشرة لميزانية البلاد من ميزانية واشنطن، والتي، في رأيها، يجب أن تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار شهريا.

يشار إلى أنه في وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن البيت الأبيض رفض إرسال 24 مليار دولار إلى كييف، وينكب حاليا على البحث عن نهج جديد أمام الكونغرس.

المصدر: RT