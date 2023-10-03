"بوليتيكو": واشنطن ستعلن هذا الأسبوع عن حزمة مساعدات دورية لأوكرانيا

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة مساعدات دورية جديدة لأوكرانيا هذا الأسبوع.

وأعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، أن الدعم الدولي لأوكرانيا سيكون طويل الأجل، وإن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن حزمة مساعدات جديدة لسلطات كييف.

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وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

المصدر: نوفوستي