ناشطة أمريكية: الأصوات المطالبة بوقف دعم أوكرانيا باتت مسموعة في الولايات المتحدة

قالت الناشطة الأمريكية المناهضة للحرب ميديا بنجامين، وهي من مؤسسي حركة Codepink التي تنشط في هذا الاتجاه، إن الكثيرين من الأمريكيين يرفضون دعم أوكرانيا.

وذكرت الناشطة بنجامين لوكالة ريا نوفوستي أن أعدادا متزايدة من أعضاء الطوائف الدينية والمدافعين عن البيئة ينضمون إلى الحركة التي تدعو لوقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقالت: "انضم الينا رؤساء بلديات مدن كبرى في الولايات المتحدة، وهم يقولون إنهم لا يستطيعون إطعام الناس أو إيواءهم، لأن الأموال كلها تذهب لتمويل معارك أشخاص آخرين، لذلك أعتقد أن أصواتنا بدأت تُسمع".

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وأشارت إلى أن الحركة وبالرغم من النجاحات إلا أنها تواجه صعوبات كبيرة بسبب نفوذ المجمع الصناعي العسكري القوي في البلاد، المستفيد من استمرار الصراع.

وخلصت إلى أن "ممثلي المجمع الصناعي العسكري الأمريكي لديهم جماعات ضغط.. لذا تبدو المعركة صعبة".

المصدر: ريا نوفوستي