بريطانيا تشعر بصعوبة الاستمرار في دعم أوكرانيا

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في مقابلة مع مجلة House إن الاستمرار في دعم أوكرانيا، بات أمرا صعبا وموجعا.

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وأعرب الوزير عن اعتقاده، بأنه إذا لم يستمر الحلفاء في دعم نظام كييف، فسيزداد الوضع في العالم سوءا.

وأضاف: "ولهذا السبب كان موقف الحكومة البريطانية حازما وصلبا. نحن نشرح ذلك لجميع شركائنا الدوليين. إنه أمر صعب ومؤلم. لكن إذا تراجعنا، سيكون الأمر أصعب وأكثر إيلاما".

واعترف كليفرلي كذلك بأن التعب من النزاع في أوكرانيا بات يمثل "مشكلة كبيرة".

المصدر: نوفوستي