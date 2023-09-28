وزير الدفاع البريطاني يعد أوكرانيا بمزيد من الدعم العسكري

وعد وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أثناء زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا.

جاء ذلك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، الذي تابع أن "وزير الدفاع التقى الرئيس فلاديمير زيلينسكي ووزير الدفاع الأوكراني رستم أميروف، ووعد أوكرانيا بمزيد من الدعم العسكري من المملكة المتحدة".

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وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد ذكرت في وقت سابق أن لندن تعتزم تزويد كييف بمعدات عسكرية وذخيرة إضافية في الأشهر المقبلة، فيما صرح وزير الدفاع أن بريطانيا ستنقل إضافة إلى ذلك عشرات الآلاف من قذائف المدفعية إلى أوكرانيا.

ويذكر أن شابس توجه إلى كييف برفقة رئيس أركان الدفاع البريطاني توني راداكين يوم أمس الأربعاء، بينما ذكرت الوزارة أن الوزير عقد بأوكرانيا عددا من الاجتماعات، تم خلالها مناقشة المساعدات العسكرية لكييف، وقالت الوزارة إنه سيتم تقديم مزيد من الدعم "خلال الأسابيع والأشهر المقبلة"، وأشارت إلى أن عدد الأفراد العسكريين الأوكرانيين الذين دربتهم بريطانيا وحلفاؤها ارتفع إلى 26 ألفا و500 عسكري.

وكانت زيارة شابس السابقة إلى كييف قد جرت الشهر الماضي، عندما كان لا يزال يشغل منصب وزير أمن الطاقة، حيث تضمنت قضايا المباحثات مع الجانب الأوكراني آنذاك المساعدات الإنسانية لأوكرانيا وانضمامها إلى حلف "الناتو" وإعادة الإعمار بعد الصراع.

المصدر: نوفوستي