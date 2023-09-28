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زيلينسكي بحث مع وزير الدفاع البريطاني تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني

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زيلينسكي بحث مع وزير الدفاع البريطاني تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني
AP
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أعلن مكتب الرئاسة الأوكرانية أن فلاديمير زيلينسكي التقى في كييف وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، وبحث معه عدة مسائل بينها تعزيز نظام الدفاع الجوي الأوكراني.

وجاء في البيان أن زيلينسكي شكر بريطانيا على دعمها المالي والدفاعي والإنساني القوي لأوكرانيا.

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وفي 19 سبتمبر، أعلن الوزير البريطاني أن بلاده ستزود أوكرانيا بعشرات الآلاف من قذائف المدفعية.

وبلغ حجم المساعدات العسكرية البريطانية لأوكرانيا في عام 2022 حوالي 2.3 مليار جنيه إسترليني.

وهذا العام، أعلنت بريطانيا التزامها بتخصيص نفس المبلغ على الأقل لدعم نظام كييف.

وبين الأسلحة البريطانية التي تم إرسالها إلى أوكرانيا، صواريخ ستورم شادو، ودبابات تشالنجر 2، ومدافع هاوتزر ذاتية الحركة AS90، وراجمات M270.

المصدر: تاس

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