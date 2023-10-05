إجلاء 3000 شخص بسبب حريق غابات بجزيرة تينيريفي الإسبانية (فيديوهات)

يكافح الجنود ورجال الإطفاء للسيطرة على حريق غابات جديد في جزيرة تينيريفي الإسبانية، واضطر حوالي 3000 شخص إلى مغادرة منازلهم بحثا عن الأمان.

تركز الحريق، الذي بدأ يوم الأربعاء، في بلدتي سانتا أورسولا، ولا أوروتافا بالمنطقة الجبلية شمال شرق جزر الكناري، بعيدا عن المناطق السياحية الرئيسية في جنوب غرب تينيريفي.

وتعرضت المنطقة نفسها لواحدة من أسوأ حرائق الغابات في الجزيرة منذ عقود في أغسطس عندما احترق 35 ألف فدان من غابات الصنوبر والأدغال، وتم إجلاء حوالي 12 ألف ساكن على مدار عدة أسابيع.

🇪🇸 3,000 Evacuated In Tenerife As Fires Spark Up Again



The blaze, near the towns of Santa Ursula and La Orotava in the mountainous northeast of the island, caused 90 emergency personnel to be deployed and the Military Emergency Unit to be called in after it ignited on Wednesday… pic.twitter.com/2sU3qqZR1M — il libanese (@Ramy_Sawma) October 5, 2023

ورغم السيطرة على هذا الحريق الهائل، إلا أنه لم يتم إخماده بالكامل، واستمرت حرائق صغيرة تندلع بشكل دوري في نفس المنطقة بسبب الرياح وارتفاع درجات الحرارة.

وقالت حكومة جزر الكناري إن نحو 120 عنصرا، بينهم جنود ورجال إطفاء، يشاركون في عملية إخماد الحريق. وحتى الآن، تأثرت مساحة قدرها 70 فدانا.

🇪🇸 BREAKING: The Tenerife fire has sparked again



Authorities in Tenerife have evacuated around 3,000 people from their homes overnight.#tenerifeespanyol#wildfirepic.twitter.com/epUtVWgXGK — Attentive Media (@AttentiveCEE) October 5, 2023

تشهد الجزيرة، مثل بقية إسبانيا، جفافا شديدا منذ عدة سنوات ودرجات حرارة مرتفعة بشكل غير عادي حتى الآن في أكتوبر.

تقع جزر الكناري السبعة قبالة الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا وجنوب غرب البر الرئيسي لإسبانيا.

#Spain | Tenerife island authorities evacuated some 3,000 people from their homes overnight as a wildfire sparked by high temperatures and strong winds. The forested area already ravaged by fire in last August.#wildfirepic.twitter.com/1wahitwqz4 — DD India (@DDIndialive) October 5, 2023

🔥 Au moins 3,2 mille habitants de l'île de Tenerife (communauté autonome des îles Canaries) ont été contraints de quitter leur domicile à cause d'un nouvel incendie de forêt. #Canaries#Incendie#Tenerife#Fire



Les autorités régionales ont indiqué que les flammes étaient… pic.twitter.com/wSHHfZu7dC — X⚡️INFOLIVE (@xinfolive) October 5, 2023

المصدر: AP + RT