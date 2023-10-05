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إجلاء 3000 شخص بسبب حريق غابات بجزيرة تينيريفي الإسبانية (فيديوهات)

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إجلاء 3000 شخص بسبب حريق غابات بجزيرة تينيريفي الإسبانية (فيديوهات)
AFP
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يكافح الجنود ورجال الإطفاء للسيطرة على حريق غابات جديد في جزيرة تينيريفي الإسبانية، واضطر حوالي 3000 شخص إلى مغادرة منازلهم بحثا عن الأمان.

تركز الحريق، الذي بدأ يوم الأربعاء، في بلدتي سانتا أورسولا، ولا أوروتافا بالمنطقة الجبلية شمال شرق جزر الكناري، بعيدا عن المناطق السياحية الرئيسية في جنوب غرب تينيريفي.

وتعرضت المنطقة نفسها لواحدة من أسوأ حرائق الغابات في الجزيرة منذ عقود في أغسطس عندما احترق 35 ألف فدان من غابات الصنوبر والأدغال، وتم إجلاء حوالي 12 ألف ساكن على مدار عدة أسابيع.

ورغم السيطرة على هذا الحريق الهائل، إلا أنه لم يتم إخماده بالكامل، واستمرت حرائق صغيرة تندلع بشكل دوري في نفس المنطقة بسبب الرياح وارتفاع درجات الحرارة.

وقالت حكومة جزر الكناري إن نحو 120 عنصرا، بينهم جنود ورجال إطفاء، يشاركون في عملية إخماد الحريق. وحتى الآن، تأثرت مساحة قدرها 70 فدانا.

تشهد الجزيرة، مثل بقية إسبانيا، جفافا شديدا منذ عدة سنوات ودرجات حرارة مرتفعة بشكل غير عادي حتى الآن في أكتوبر.

تقع جزر الكناري السبعة قبالة الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا وجنوب غرب البر الرئيسي لإسبانيا.

المصدر: AP + RT

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