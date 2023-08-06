إسبانيا.. الحرائق تلتهم 600 هكتار من الغابات

أعلنت دائرة الإطفاء بإقليم كاتالونيا الإسباني أن الحريق الذي اندلع الجمعة الماضي في بلدية بورتبو، التهم نحو 600 هكتار من الغابات.

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وجاء في بيان صدر عن دائرة الإطفاء: "تبرعت دائرة الإطفاء لحكومة كاتالونيا بالأموال لوقف حرائق الغابات في بلدية بورتبو والتي نشبت في الساعة 16:39 من 4 أغسطس الجاري وبفضل التبرعات ومشاركة الخدمات الجوية تمكن رجال الإطفاء من محاصرة النار".

وأضافت أن الحرائق دمرت نحو 573 هكتارا في بورتبو ومنطقة كوليرا، مشيرا وأن الشرطة تواصل التحقيق في أسباب الحريق.

المصدر: نوفوستي