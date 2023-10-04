الاستخبارات الكورية الجنوبية: كوريا الشمالية تكثف الهجمات السيبرانية ضد شركات بناء السفن

أعلنت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية تكثف الهجمات السيبرانية ضد شركات بناء السفن، بحسب ما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأشارت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية إلى أنها رصدت محاولات متعددة لشن هجمات إلكترونية من قبل مجموعات قرصنة كورية شمالية ضد شركات بناء السفن في أغسطس وسبتمبر.

وذكرت الوكالة أن المخترقين تسللوا إلى أجهزة الكمبيوتر لشركات صيانة تكنولوجيا المعلومات لشركات بناء السفن ووزعوا رسائل بريد إلكتروني ضارة على الموظفين فيها، بغرض سرقة معلومات حساسة.

وجاء في بيان الوكالة: "من المفترض أن تلك الهجمات المكثفة قد تمت عندما أمر كيم جونغ-أون ببناء سفن حربية متوسطة إلى كبيرة الحجم. ومن المتوقع أن تواصل كوريا الشمالية هذه الهجمات ضد شركات بناء السفن وشركات تصنيع المكونات لدينا".

وتعهدت وكالة المخابرات الوطنية بتعزيز المراقبة وتوسيع نطاق التدابير الداعمة للشركات المحلية، ودعتها إلى تعزيز التفتيش الأمني وغيره من التدابير الوقائية.

المصدر: يونهاب