إسرائيل تبيع قمرين اصطناعيين حديثين لأذربيجان (صورة)

أعلنت شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) عن إبرام اتفاق مع شركة Azercosmos الأذرية لصناعة الفضاء، لبيعها قمرين اصطناعيين متطورين.

وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" تتميز أقمار الشركة الإسرائيلية بعمر خدمة طويل وقدرات تصوير عالية الدقة.

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وتمثل هذه الصفقة تقدما في التعاون بين الشركتين.

وبموجب الاتفاق ستزود إسرائيل أذربيجان بقمرين ضمن برنامج Azersky-2، بالإضافة إلى تكنولوجيا تصنيع وتشغيل الأقمار الصناعية.

وقال بواز ليفي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة IAI: "بالنسبة لشركة IAI، الفضاء ليس حدا لقدراتنا ولكنها مجرد نقطة انطلاق لقدرات أنظمتنا".

من جهته قال رئيس مجلس إدارة الشركة الأذرية صامد الدين أسدوف: "هذا المشروع فريد من نوعه لأذربيجان وصناعات الفضاء الإسرائيلية، وسيساهم بلا شك في تطوير التعاون الفضائي بين بلدينا".

وفي إطار الاتفاق، ستطلق الشركتان عددا من المشاريع الأخرى تشمل بناء مراكز جديدة للابتكار وبرامج أكاديمية وتعليمية.

المصدر: جيروزاليم بوست