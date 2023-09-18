وفد إسرائيلي رفيع المستوى في أذربيجان لبحث التعاون العسكري

استقبل وزير الدفاع الأذربيجاني زاكير غسانوف في باكو يوم الاثنين وفدا رفيعا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وبحث معه التعاون العسكري.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان لها، إن وزير الدفاع التقى "بالوفد برئاسة الأمين العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية إيال زمير، الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد".

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وحسب البيان، جرى خلال اللقاء "تبادل الآراء حول التعاون في المجال الدفاعي بين أذربيجان وإسرائيل".

وأضاف البيان أن غسانوف أعرب عن "ارتياحه إزاء المستوى العالي للعلاقات الأذربيجانية الإسرائيلية".

المصدر: تاس