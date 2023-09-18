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وفد إسرائيلي رفيع المستوى في أذربيجان لبحث التعاون العسكري

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وفد إسرائيلي رفيع المستوى في أذربيجان لبحث التعاون العسكري
Sputnik RAMIL SITDIKOV
وزير الدفاع الأذربيجاني زاكير غسانوف
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استقبل وزير الدفاع الأذربيجاني زاكير غسانوف في باكو يوم الاثنين وفدا رفيعا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وبحث معه التعاون العسكري.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان لها، إن وزير الدفاع التقى "بالوفد برئاسة الأمين العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية إيال زمير، الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد".

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وحسب البيان، جرى خلال اللقاء "تبادل الآراء حول التعاون في المجال الدفاعي بين أذربيجان وإسرائيل".

وأضاف البيان أن غسانوف أعرب عن "ارتياحه إزاء المستوى العالي للعلاقات الأذربيجانية الإسرائيلية".

المصدر: تاس

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