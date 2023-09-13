وزير الدفاع الإيراني حول التطورات في القوقاز: لن تكون هناك حرب في المنطقة

علق وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني، على التطورات في منطقة القوقاز، مجددا التأكيد على أن طهران لا تقبل أي تغيير في الحدود، وأنه لن تكون هناك حرب في المنطقة.

وعلى وقع التوتر المتصاعد بين أذربيجان وأرمينيا وتبادلهما الاتهامات بدفع منطقة القوقاز إلى الحرب، قال آشتياني في تصريح على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: "أعلنا موقفنا بوضوح في الاجتماعات التي عقدت في رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة. لا نقبل أي تغيير حدود المنطقة وأي تغيير جيوسياسي".

وأضاف: "وفق تحليلنا نعتقد أنه لن تنشب حرب في هذه المنطقة"، مشددا على أن "موقف إيران واضح".

وكان نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، شدد في تصريح قبل أيام على أن "إيران لن تقبل بتغيير حدود المنطقة وستتعامل بحزم وبصورة رادعة وساحقة مع أي عمل يهدف لإحداث تغيير جيوسياسي في المنطقة".

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الأرمنية أن الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية متوتر بسبب حشد قوات أذربيجانية هناك.

في المقابل، اتهمت أذربيجان أرمينيا بالسعي الى "التصعيد متعمدا" و"إفشال عملية التطبيع"، مشيرة في بيان لها إلى أنه "في الأيام الأخيرة تصاعدت الاستفزازات العسكرية من جانب أرمينيا على طول حدود الدولة غير المرسومة وفي منطقة قره باغ في أذربيجان"، حيث تقوم أرمينيا بحفر خنادق جديدة وبناء التحصينات وحشد الأفراد والمعدات "من أجل الدخول في مغامرة عسكرية جديدة".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعرب في وقت سابق عن تأييد موسكو لاحترام وتنفيذ جميع الاتفاقيات الثلاثية بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا، وأكد على اهتمام روسيا بشكل حيوي بالسلام والاستقرار في جنوب القوقاز.

المصدر: RT