باكو ردا على اتهامات باشينيان: تلاعب سياسي

وصفت وزارة خارجية أذربيجان تصريح رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان حول تمركز قوات أذربيجانية على حدود البلدين وفي قره باغ، بأنه "تلاعب سياسي".

وجاء في تعليق صدر عن الوزارة الأذربيجانية: "الاتهامات التي وردت في كلمة رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان خلال اجتماع حكومي في 7 سبتمبر، بأن أذربيجان تعمل على تفاقم الوضع العسكري السياسي في المنطقة وتحشد قوات مزعومة على الأراضي، ليست إلا جزءا من تلاعب سياسي مزيف آخر من قبل الجانب الأرمني".

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وشدد التعليق على أن "التهديد الحقيقي للأمن في المنطقة يكمن في استمرار الاستفزازات العسكرية والسياسية من جانب أرمينيا ومطالباتها الإقليمية ضد أذربيجان، في الوقت الذي لم تنسحب فيه القوات الأرمنية بعد من أراضي أذربيجان، بما يتعارض مع التزاماتها".

وتابعت الخارجية الأذربيجانية: "من أجل إحلال السلام والأمن في المنطقة، يجب على أرمينيا التخلي عن مطالباتها الإقليمية تجاه أذربيجان، ووضع حد للاستفزازات العسكرية والسياسية، والتوقف عن عرقلة تحقيق نتائج ناجحة في عملية التفاوض بشأن معاهدة السلام".

المصدر: تاس