الكرملين: روسيا جزء لا يتجزأ من جنوب القوقاز وستحافظ على دورها الضامن لاستقرار المنطقة

نفى متحدث الكرملين مزاعم رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان حول "فشل مهمة حفظ السلام الروسية في قره باغ وانسحاب روسيا من جنوب القوقاز"، وأكد دور روسيا الضامن لاستقرار المنطقة.

وقال متحدث الكرملين ديميتري بيسكوف: "لا نتفق مع تصريحات باشينيان.. روسيا جزء لا يتجزأ من هذه المنطقة، ولا يمكن لروسيا الانسحاب من المنطقة ولن تنسحب منها".

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وأضاف أن "عدد الأرمن الذين يعيشون في روسيا أكبر من عددهم في أرمينيا نفسها، ومعظمهم وطنيون ويساهمون في تنمية روسيا".

وأكد بيسكوف أن روسيا ستواصل لعب دورها الضامن للأمن والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز، وخاصة في قره باغ.

وأعرب عن تقدير روسيا للعلاقة البناءة بين البلدين، وأملها في أن تظل هذه العلاقات ضمانة للتعاون الوثيق بين البلدين.

وفي وقت سابق، ذكر باشينيان، في مقابلة مع صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، أن "روسيا تبتعد عن جنوب القوقاز وأن قوات حفظ السلام الروسية لا تسيطر على ممر لاتشين، لأن روسيا إما لا تريد ذلك أو لا تستطيع ذلك".

المصدر: نوفوستي، تاس