وضعت مجموعات من النازيين الجدد في كندا الزهور على النصب التذكاري لفرقة "متطوعي غاليسيا" في جيش ألمانيا النازية، ردا على فضيحة تكريم النازي الأوكراني في البرلمان الكندي مؤخرا.

ونشرت اللقطات على حساب أحد الأندية النازية الجديدة، واصفة هونكا بأنه "بطل حرب"، واتهمت وسائل الإعلام بالتشهير والحكومة باضطهاد "المحارب القومي القديم".

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ودعا البرلمان الكندي الأسبوع الماضي عددا من الأشخاص بينهم النازي ياروسلاف هونكا البالغ من العمر 98 عاما لحضور اجتماع للبرلمان الكندي بمناسبة زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقدمه هونكا للحضور رئيس البرلمان وسط تصفيق حار من النواب، على أنه "قاتل من أجل استقلال أوكرانيا ضد الروس خلال الحرب العالمية الثانية"، وفي الحقيقة كان عضوا في فرقة إس إس 14 "غاليسيا" التابعة للجيش النازي واشتهرت بارتكاب الفظائع ضد المدنيين في بولندا وأوكرانيا.

من جهتها صرت موسكو بأن هذه الحادثة تظهر بوضوح صنف الزّمر التي تدعمها كندا في كييف.

المصدر: RT