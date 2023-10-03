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ترامب يطلب طعامه المفضل إلى قاعة المحكمة (صور)

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ترامب يطلب طعامه المفضل إلى قاعة المحكمة (صور)
AFP
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أظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من جديد حبه الكبير للوجبات السريعة، وذلك خلال أولى جلسات محاكمته في نيويورك بتهمة الاحتيال أمس الاثنين.

وذكر موقع "TMZ" أنه تم رصد اثنين من حراس الأمن بعد ظهر أمس وهما يحملان عدة أكياس من الطعام، من سلسلة الوجبات السريعة الشهيرة "ماكدونالدز".

وأفاد بأنه كانت هناك ما لا يقل عن 6 أكياس من ماكدونالدز متجهة إلى المحكمة العليا في مانهاتن، بالتزامن مع بدء محاكمة ترامب، التي من المقرر أن تستمر حتى أوائل ديسمبر المقبل.

وتوقع أن تكون كل هذه الوجبات لترامب وفريقه، الذي يرافقه، من مستشارين ومحامين.

وسبق للرئيس السابق أن قدم وجبات من ماكدونالدز لضيوفه من فريق كرة القدم الأميركي "كليمسون تايغرز"، حين زاروا البيت الأبيض عام 2019.

المصدر: TMZ

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