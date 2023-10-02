ترامب يمثل أمام المحكمة في نيويورك (فيديو)

وصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى محكمة نيويورك في مانهاتن في اليوم الأول من محاكمة الاحتيال المدنية ضده وأبنائه الأكبر سنا وشركاتهم والمديرين التنفيذيين لمنظمة ترامب.

وتحدث ترامب قبل أن يسير إلى قاعة المحكمة أمام إعلاميين قائلًا: "هذا استمرار لأكبر حملة لـ"مطاردة الساحرات" على الإطلاق.

Former President Donald Trump entered a Manhattan court room in the civil fraud case brought by New York State AG Letitia James https://t.co/rsLdzG8Juzpic.twitter.com/iNXraL73Gq — Bloomberg (@business) October 2, 2023

ويظهر ترامب في المقطع جالسا على كرسي الاتهام وهو ينصت إلى القاضي.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب الذي يعمل لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية، صراحة عن خطته لحضور المحاكمة طوعا والمثول أمامها، وكتب عبر منصة Truth Social: "سأذهب إلى المحكمة صباح الغد للدفاع عن اسمي وسمعتي".

وحسب اللائحة الاتهامية، عمد الملياردير الجمهوري وابناه إلى "تضخيم" قيمة أصوله بمليارات الدولارات من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021.

المصدر: RT