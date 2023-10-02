 
مباشر

مكارثي يعرب عن ثقته في فوز ترامب بالانتخابات

أخبار العالم

مكارثي يعرب عن ثقته في فوز ترامب بالانتخابات
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w59i

أعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في حديث لشبكة "سي بي إس" عن ثقته بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف أن الحزب الجمهوري سيرشح ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد
استطلاعات الرأي تكشف تقدم ترامب على بادين ومنافسيه الجمهوريين
استطلاعات الرأي تكشف تقدم ترامب على بادين ومنافسيه الجمهوريين

وقال: "سياسات الرئيس ترامب جعلت أمريكا أقوى".

وأشار مكارثي إلى أن التضخم في عهد الرئيس السابق كان أقل بكثير مما هو عليه في عهد الرئيس جو بايدن، مشيرا لارتفاع أسعار الوقود في ظل الإدارة الأمريكية الحالية.

وستجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة في نوفمبر 2024.

وسبق أن أعلن الرئيس بايدن أنه ينوي المشاركة في الانتخابات عن الحزب الديمقراطي ووصف نفسه بأنه أفضل مرشح يمكنه هزيمة ترامب.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا