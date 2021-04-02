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ترامب يدين لأحد حراسه بـ130 دولارا!

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ترامب يدين لأحد حراسه بـ130 دولارا!
Reuters
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ادعى حارس شخصي سابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الأخير لا يزال مدينا له بالمال مقابل وجبة طعام طلبها من "ماكدونالدز" منذ أكثر من 10 سنوات.

وقال كيفن ماكاي، الذي عمل مع ترامب كحارس لمدة خمس سنوات، حتى عام 2012 ، لصحيفة "ديلي ميل" إن الرئيس السابق لا يزال مدينا له بـ130 دولارا مقابل وجبة طعام في العام 2008.. "أخبرني أنه سوف يسدد لي المبلغ، لكنه لم يفعل ذلك".

وأضاف: "عملت معه لوقت طويل. وبقيت أظن أنه سيقول لي في وقت ما: كيفن.. ها هي تلك الأموال التي أدين لك بها. لكن هذا لم يحدث".

وقال كيفن إنه عندما بدأ العمل مع ترامب كان يعتقد أنه رجل جيد، " ولكن كما رأينا جميعا هو ليس رجلا يلتزم بكلمته".

وأشار إلى أن وجبة الطعام التي طلبها ترامب كانت مكونة من 20 قطعة برغر بالجبن وبطاطا مقلية مع حوالي 10 أو 15 كوكاكولا، مضيفا: "أعتقد أن ترامب طلب اثنين من برغر الجبن، مع البطاطا المقلية وكولا دايت - كان هذا هو طلبه المعتاد، وكان دائما يريد ماكدونالدز عندما يصعد على متن طائرته الخاصة".

المصدر: "ديلي ميل"

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