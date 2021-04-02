ترامب يدين لأحد حراسه بـ130 دولارا!

ادعى حارس شخصي سابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الأخير لا يزال مدينا له بالمال مقابل وجبة طعام طلبها من "ماكدونالدز" منذ أكثر من 10 سنوات.

وقال كيفن ماكاي، الذي عمل مع ترامب كحارس لمدة خمس سنوات، حتى عام 2012 ، لصحيفة "ديلي ميل" إن الرئيس السابق لا يزال مدينا له بـ130 دولارا مقابل وجبة طعام في العام 2008.. "أخبرني أنه سوف يسدد لي المبلغ، لكنه لم يفعل ذلك".

وأضاف: "عملت معه لوقت طويل. وبقيت أظن أنه سيقول لي في وقت ما: كيفن.. ها هي تلك الأموال التي أدين لك بها. لكن هذا لم يحدث".

Donald Trump's former bodyguard Kevin McKay (2007-2012) said Trump borrow $130 for McDonald's cheeseburgers in 2008, but the billionaire never paid it back , pic.twitter.com/I6RZ0wb4Mv — @KassMedefer (@KMedefer) April 1, 2021

وقال كيفن إنه عندما بدأ العمل مع ترامب كان يعتقد أنه رجل جيد، " ولكن كما رأينا جميعا هو ليس رجلا يلتزم بكلمته".

وأشار إلى أن وجبة الطعام التي طلبها ترامب كانت مكونة من 20 قطعة برغر بالجبن وبطاطا مقلية مع حوالي 10 أو 15 كوكاكولا، مضيفا: "أعتقد أن ترامب طلب اثنين من برغر الجبن، مع البطاطا المقلية وكولا دايت - كان هذا هو طلبه المعتاد، وكان دائما يريد ماكدونالدز عندما يصعد على متن طائرته الخاصة".

المصدر: "ديلي ميل"