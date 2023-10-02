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انفجار كبير يهز أكسفورد في بريطانيا ويطلق كرة لهب ضخمة في السماء (فيديو)

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انفجار كبير يهز أكسفورد في بريطانيا ويطلق كرة لهب ضخمة في السماء (فيديو)
Sputnik
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هز انفجار ضخم مدينة أكسفورد اليوم الاثنين، وأطلق كرة لهب ضخمة في السماء، بحسب ما ذكرت وكالة "gbnews".

وبحسب الوكالة، أبلغ السكان المحليون عن سماع دوي انفجار كبير قبل أن تتحول السماء إلى اللون الأحمر.

وقال أحد السكان للوكالة: "انفجار صاخب أضاء السماء التي من المفترض أن تكون مظلمة."

وأشارت الوكالة إلى أن خدمات الطوارئ في المدينة هرعت بعد دقائق إلى مكان الانفجار، ولم تعلن عن سقوط ضحايا.

 

 

المصدر: gbnews

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