اقتحام أكثر من 1000 مستوطن للمسجد الأقصى (فيديوهات)

اقتحم أكثر من 1000 مستوطن اليوم الاثنين المسجد الأقصى بحماية من القوات الإسرائيلية، في ثالث أيام عيد العرش اليهودي.

وأعلنت الأوقاف الإسلامية في القدس أن 1035 مستوطنا ومتطرفا يهوديا اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم.

وخلال اقتحام المستوطنين للأقصى، رفعت المرابطات القرآن، بوجه المستوطنين فيما تمت مهاجمتهن من قبل القوات الإسرائيلية، التي اعتقلت إحدى المرابطات عقب الاعتداء قرب باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى.

🎥 مرابطات يرفعن القرآن الكريم في وجه مئات المستوطنين المتوجهين لاقتحام المسجد الأقصى في ثالث أيام ما يسمى "عيد العُرش" pic.twitter.com/YXmsQyTF1j — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) October 2, 2023

فيديو| لحظة اعتقال المرابطة المقدسية هنادي حلواني عقب الاعتداء عليها بوحشية قرب باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى pic.twitter.com/TmBFbKhLWE — فلسطين لايف | PL Plus (@pl_plus1) October 2, 2023

وقد أخلت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى بالكامل من المرابطين لتأمين اقتحامات المستوطنين.

🟢 قوات الاحتلال تفرغ المسجد الأقصى المبارك بالكامل من المرابطين لتأمين اقتحامات المستوطنين في ثالث أيام عيد العرش العبري!!#الاقصى_يقاومpic.twitter.com/Pkx7cmJdjU — safaa ahmad (@safaa81761) October 2, 2023

المصدر: RT