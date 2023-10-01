عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد المسجد الأقصى وأدّوا طقوسا تلمودية في باحاته، بحماية من الشرطة الإسرائيلية.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته.

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وانتشرت الشرطة الإسرائيلية بشكل كبير داخل المسجد الأقصى المبارك، وأعاقت تنقل المواطنين في بحاته، لتسهيل اقتحام المستوطنين.

وفرضت السلطات بالتزامن مع ثاني أيام عيد العرش اليهودي، قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

المصدر: وفا