الشرطة الإسرائيلية تغلق المسجد الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين

أغلقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين، بسبب احتفال المسلمين بذكرى المولد النبوي الشريف.

وأدى آلاف المصلين صلاة فجر اليوم في المسجد الأقصى، وسط دعوات فلسطينية لشد الرحال إلى المسجد لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.

وتحت شعار "تجديدا للعهد مع النبي"، انطلقت ثلاث حافلات من قرية المكر شرقي مدينة عكا للصلاة في المسجد الأقصى.

وتحيي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، الساعة الحادية عشرة صباحا، الذكرى النبوية في المسجد الأقصى، عبر إقامة احتفال بهذه المناسبة تتخللها كلمات لمشايخ بيت المقدس وقصائد وأناشيد دينية.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية الشرطة الإسرائيلية.

المصدر: "صفا"