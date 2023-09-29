جنوب السودان يطلب من موسكو مساعدات إنسانية لدعم اللاجئين السودانيين

صرح وزير شؤون الرئاسة في جنوب السودان برنابا مريال بنجامين، أن بلاده طلبت من روسيا مساعدة إنسانية للاجئين القادمين من السودان، مشيرا إلى أن دعم برنامج الغذاء العالمي ليس كافيا.

وقال بنجامين: "تعاني جارتنا، جمهورية السودان، من أزمة خطيرة وصراع داخلي يؤدي إلى الكثير من المشاكل الإنسانية والعديد من الوفيات والمهاجرين. ونتيجة لذلك، فإننا نستقبل آلاف اللاجئين السودانيين الذين يعبرون الحدود إلى جنوب السودان".

وقال الوزير إن جنوب السودان يحتاج إلى مساعدات إنسانية بكميات كبيرة، مشيرا إلى أن البلاد سترحب بأي مساعدة من روسيا.

وأضاف بنجامين: "نطلب من روسيا الاتحادية إتاحة الفرصة لتزويدنا بالمساعدات الإنسانية من القمح والحبوب والأدوية وكل ما يمكن تقديمه، لمساعدة هؤلاء اللاجئين، لأن الدعم الذي يقدمه برنامج الغذاء العالمي ليس كافيا".

وتتواصل منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية، واتفق طرفا النزاع عدة مرات على وقف لإطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.

واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني، وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن أشهرا من القتال في البلاد قد تؤدي إلى تفشي الأمراض والانهيار المميت للنظام الصحي. ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، تجاوز عدد النازحين داخليا في السودان عتبة السبعة ملايين شخص.

المصدر: RT