مستشار حميدتي: الحديث عن حكومة سودانية قائمة على انقلاب 25 أكتوبر تمنع تأسيس دولة جديدة

قال يوسف ابراهيم عزت مستشار قائد قوات الدعم السريع، إن الحديث عن حكومة سودانية قائمة الآن استنادا إلى شرعية انقلاب 25 أكتوبر 2021، محاولة بائسة لمنع تأسيس دولة سودانية جديدة.

وكتب عزت عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "الحديث عن حكومة قائمة الآن وأسماء وزراء مكلفين يمارسون مهامهم باسم الدولة السودانية استنادا على شرعية انقلاب الـ25 أكتوبر 2021 وفي ظل الانهيار الدستوري الذي حدث بعد إشعال فلول النظام البائد داخل المؤسسة العسكرية وخارجها لحرب 15 أبريل، هو بحث عن سلطة على جماجم شعبنا ومحاولة بائسة لقطع الطريق أمام تأسيس الدولة السودانية الجديدة القائمة على العدالة والسلام والحكم المدني الديمقراطي والنظام الفيدرالي الحقيقي".

وأضاف: "‏إن شبق الفلول للسلطة وممارساتها الشكلية، سيدفع ببلادنا إلى هاوية أكثر عمقا وسيفرض ضرورة قيام سلطة بديلة تلغي كل هذا الفساد والممارسات التي تتم باسم السودان تتشكل هذه السلطة في ظل حرب ولها شرعية توحيد البلاد، وتوحيد خيارات الشعب السوداني من أجل مستقبل خال من الحروب تسوده قيم العدالة والسلام.

الحديث عن حكومة قائمة الآن وأسماء وزراء مكلفين يمارسون مهام باسم الدولة السودانية استناداً على شرعية انقلاب 25 أكتوبر 2021 وفي ظل الانهيار الدستوري الذي حدث بعد إشعال فلول النظام البائد داخل المؤسسة العسكرية وخارجها لحرب 15 أبريل، هو بحث عن سلطة على جماجم شعبنا ومحاولة بائسة لقطع… — Yousif Ibrahim Izzat (@YousifIzat) September 27, 2023

المصدر: RT