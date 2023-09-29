صيغة موسكو للمشاورات بشأن أفغانستان تنطلق في نسختها الخامسة بمدينة قازان

انطلقت اليوم الجمعة، اجتماعات "صيغة موسكو للمشاورات بشأن أفغانستان" في نسختها الخامسة في مدينة قازان الروسية.

ويشارك في المشاورات رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف، والممثل الخاص للرئيس الروسي في أفغانستان، مدير الإدارة الثانية لآسيا في وزارة الخارجية الروسية زمير كابولوف، والقائم بأعمال وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، أمير خان متقي، بالإضافة إلى وفود من المملكة العربية السعودية وقطر والصين والإمارات وتركيا.

وقال كابولوف خلال الاجتماع إنه يتعين على الدول الغربية أن تتحمل العبء الرئيسي لإعادة بناء أفغانستان، مضيفا أنه لا يمكن السماح لها بالتهرب من المسؤولية عن تدمير هذا البلد الذي استمر 20 عاما.

وأضاف أنه في الوقت الحاضر، على عكس الدول المجاورة لهذه الدولة، يتجاهل الغرب أهم المشاكل التي تواجهها أفغانستان.

بدوره شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في رسالة إلى المشاركين في الاجتماع الخامس في إطار "صيغة موسكو"، أنه لا يحب أن يعود التواجد العسكري للناتو إلى أفغانستان.

من جانبه أكد وزير الخارجية الأفغاني المكلف استعداد أفغانستان لتعزيز طرق التعاون التجاري وضمان سير آمن من الدول المجاورة للحركة التجارية.

وأضاف أن أفغانستان منفتحة على التعاون التجاري مع روسيا وكافة الدول، ومستعدة لتقديم كل ما يلزم لتحقيق تعاون تجاري شفاف.

المصدر: RT