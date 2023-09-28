"لو موند": الغرب يفر من المواجهة السياسية والعسكرية بعد أن فاقمت أوكرانيا فشله

كشف تقرير لصحيفة "لو موند" الفرنسية أن الغرب بات يفر من المواجهة السياسية والعسكرية بسبب فشله في أكثر من جبهة من أفغانستان إلى إفريقيا وخاصة بعد أن فاقمت الحرب في أوكرانيا فشله.

وقال كاتب المقال اسيلفي كوفمان إن انسحاب القوات الفرنسية من النيجر، بعد عامين من انسحاب الأمريكيين من أفغانستان، يشير إلى تراجع الغرب، وهو تراجع ليس عسكريا فحسب، بل إنه ذو طبيعة سياسية ودبلوماسية أيضا،" مؤكدا أن "الوضع في أوكرانيا فاقم خسائر الغرب وزاد من تراجعه.

وأضاف الكاتب أن كل فرار وتراجع غربي هو بمثابة الاستعداد الهادئ لفرار آخر سيتبعه، موضحا أن الغرب مجبر على تقديم التنازلات في العديد من القضايا بسبب رفض سياساته من قبل الجزء الجنوبي من العالم.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن القوات الفرنسية ستغادر النيجر بحلول نهاية العام الجاري، كما وعد بوقف التعاون العسكري مع السلطات الحالية في البلاد، لأنها "لم تعد ترغب في محاربة الإرهاب".

وقال إن انسحابات الغرب بغض النظر عن طبيعتها منظمة أو فوضوية، ومهما كان حجمها، فإنها تحمل رسالة واضحة، وهي تراجع القوة الغربية، وفشل تدخلات الغرب العسكرية في بلدان الجنوب.

المصدر: وكالات