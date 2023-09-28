الخارجية الروسية: قد نعترف بحكومة "طالبان" إن أوفت بالتزاماتها

أكدت الخارجية الروسية أنه على "طالبان" أن تثبت استعدادها لتشكيل حكومة تعددية في البلاد، ما قد يمهد الطريق لاعتراف موسكو بحكومة "طالبان".

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وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان مدير الدائرة الآسيوية الثانية بوزارة الخارجية الروسية ضمير كابولوف بحديث لقناة RTVI: روسيا قد تعترف بحكومة "طالبان" المؤقتة، إلا أن على ممثليها أن يستحقوا ذلك من خلال الوفاء بالتزاماتهم.

وتابع: "يجب على "طالبان" أن تحظى بالاعتراف. أي أن تثبت عمليا أنها مستعدة للاستجابة لدعوة تشكيل حكومة عرقية سياسية شاملة، وإذا اتخذت هذه الخطوة فإنها ستفتح الطريق أمام اعتراف محتمل بنظام "طالبان".

وقال: "لهذا السبب فإن السفارة الأفغانية في موسكو يرأسها الآن القائم بالأعمال الأفغاني، ولا يمكننا استقبال السفير لأننا لا نعترف بحكومة "طالبان".

المصدر: تاس