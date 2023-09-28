زاخاروفا: تصريح ترودو بأنه لم يعرف شيئا عن النازي هونكا ادعاء كاذب

وصفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريح رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بأنه لم يعرف شيئا عن النازي هونكا الذي دعي إلى البرلمان الكندي مؤخرا، بأنه ادعاء كاذب.

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وكتبت زاخاروفا على "تلغرام": تواصل السلطات الكندية لعب دورها في هذه المسرحية. وقدم رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو خالص اعتذاره، حيث قال: "هذا ليس خطأي، لم أكن أعرف، آسف"... هذا ادعاء كاذب طبعا.

وعبرت زاخاروفا عن ثقتها بأن "الجميع كانوا يعرفون كل شيء"، وأنه من الصعب تصور "أن نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند، المؤيدة المخلصة منذ فترة طويلة للمؤتمر الأوكراني الكندي والمؤتمر العالمي الأوكراني وحفيدة المجرم النازي ميخائيل خومياك، لم تعرف شيئا عن الماضي المشين لصديق كونغرس الأوكرانيين في كندا ومموله منذ فترة طويلة هونكا".

كما أشارت إلى أن حفيدة النازي المذكور تيريزا هونكا، نشرت صورة لجدها ينتظر لقاء ترودو وزيلينسكي في قاعة الاستقبال بالبرلمان الكندي.

وأضافت زاخاروفا: "في الخارج قبل أن تصبح ضيف شرف لحضور حدث بمشاركة زيلينسكي، يجب أن يتم فحصك من قبل أجهزة المخابرات من الألف إلى الياء، وليس فقط من قبل مخابرات أوكرانيا وكندا، بل والولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الدول الأخرى".

وذكرت أنه وفقا للمعلومات المتوفرة لديها فإن "اللقاء مع هونكا كان بندا منفصلا في برنامج زيارة زيلينسكي، وكان اسمه معروفا بشكل جيد بالنسبة لكييف".

وأكدت أن "صمت الخارجية الإسرائيلية على هذا التكريم الدولي للنازي أمر صادم... آمل أن يكون هذا سوء فهم مؤسف وأن يتم تصحيحه. لا يوجد أي جرم أشد من تدنيس ذكرى ضحايا الهولوكوست".



المصدر: نوفوستي